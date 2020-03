Kathy Pauwels verliest tante door drukte in ziekenhuis: “Ze moest haar bed afstaan” MVO

23 maart 2020

19u30

Bron: NB 0 Showbizz Kathy Pauwels (53) is haar lievelingstante verloren. Dat nieuws deelde ze vandaag via Twitter. De vrouw moest haar ziekenhuisbed afstaan door de drukte in verband met de coronacrisis.

Haar tante was 83 jaar oud en leed aan hartfalen. Daarvoor was ze opgenomen in een ziekenhuis aan de Zwitserse grens, waar ze woonde. Ze kon er echter niet blijven omdat het er te druk was vanwege de stormloop aan coronapatiënten. “Ze moest haar ziekenhuisbed afstaan”, legt Kathy uit. “De dag daarna is ze thuis overleden.”

“We hadden de dokters nog gezegd dat we het te vroeg vonden”, zegt ze in het Nieuwsblad. “Maar ze moesten wel vanwege de coronacrisis. Een interessante ethische discussie: voor wie kies je, als er gekozen moet worden? Het is altijd iemands familie. Gelukkig is het in België nog niet zover.”

Lievelingstante met hartfalen, die woonde in Zwitserland/grens Italië, 83, moest haar ziekenhuisbed afstaan. Is dag daarna thuis overleden😪#COVID19 Kathypauwels1(@ KathyPauwels) link