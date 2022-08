Kathleen Aerts zoekt mee naar talent in nieuw seizoen ‘Regi Academy’: “Ik ga niét zijn zoals Marcel Vanthilt”

“Regi en ik zijn al jaren goed bevriend, dus ik weet perfect wat hij wil. We gaan niet alleen op zoek naar de mooiste en meest unieke stem, maar ook naar die éne die het Sportpaleis helemaal kan inpalmen en op zijn kop kan zetten’, vertelt Kathleen, die dus opnieuw voor een tijdje haar thuis in Zuid-Afrika verlaat. ‘Ik kijk er in ieder geval naar uit om nieuwe talenten te ontdekken. Er kan er maar één part of the Regi Family worden. They are either in or they are out (lacht)”. Ook Jaap Reesema, die eerder monsterhits met Regi scoorde, en Lester Williams, zijn rechter én linkerhand, zal ze Regi met raad en daad bijstaan in de zoektocht naar de stem van zijn volgende hit.