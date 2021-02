Kathleen Aerts reageert op vertrek van Klaasje: “Dat ze haar vleugels maar eens goed uitspreidt”

“Toch wel ongelofelijk straf, wij zitten hier met ons gezin in op safari in the middle of nowhere, en toch heeft het nieuws dat Klaasje stopt met K3 ook ons bereikt”, aldus Kathleen in een filmpje. “Natuurlijk zijn we allemaal een beetje geschrokken. Ik kan Klaasje niet persoonlijk, ik ken haar beweegredenen niet. Ik lees ook maar wat er staat in de krant: dat ze haar vleugels wil uitspreiden. Dan denk ik terug aan mijn tijd bij K3 en mijn eigen keuze om te vertrekken. Ik herinner me nog dat daar veel gesprekken aan vooraf zijn gegaan, omdat je samenwerkt met een heel team en natuurlijk ook je twee K3-collega’s.” In maart 2009 maakte Kathleen als eerste K3'tje ooit bekend dat ze uit de meidengroep stapte. “Dat is zeker niet op één dag beslist. We hebben bekeken hoe we alles tot een mooi einde konden brengen. Het blijft een grote stap, maar ik ben er zeker van dat dat bij Klaasje niet anders is gebeurd.”