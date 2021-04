Kathleen Aerts over brand Tafelberg: “Mooi om te zien hoe iedereen samenwerkt om de brandweermannen te helpen”

“Het vuur is nog niet onder controle", zegt Kathleen Aerts, die al jaren in Zuid-Afrika woont. “Sinds vandaag waait het heel hard, dan zet het vuur zich ook heel fel verder. Het is hier ook uitzonderlijk warm. We hadden gisteren een dag van 36 graden. Hoewel het hier ondertussen al herfst is, is het bovendien erg droog. Dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren als Belg, maar wanneer zo’n natuurramp uitbreekt, speelt dat niet in het voordeel. Dan is het spijtig genoeg heel moeilijk om de brand te blussen.”

Kathleen vertelt hoe via de radio wordt opgeroepen om Kaapstad te vermijden. “Al is het maar om de wegen vrij te laten voor de hulpdiensten", zegt ze. Bij de brand is ook heel wat erfgoed verwoest, zoals de Jaggerbibliotheek waar waardevolle historische boeken bewaard werden. “Dat is verschrikkelijk hé, dat kan je niet meer terugkrijgen", zegt Kathleen. “Ik denk dat de schade moeilijk in te schatten is, dat is iets voor later. Ik denk dat ze nu gewoon zoveel mogelijk willen evacueren. Met de mensen lukt dat eigenlijk prima, maar we mogen ook de planten en dieren in de bergen niet vergeten."

Solidariteit

Toch is er ook een lichtpuntje. “We hebben hier geregeld te maken met branden, zeker in de bergen. Ik was vorig jaar heel erg aangedaan toen we hier in de bergen een brand hadden. Het is mooi om te zien hoe alle Zuid-Afrikanen dan echt wel samenwerken om de brandweermannen te helpen. Zoiets kennen we in België eigenlijk niet. Concreet betekent dat dat er punten worden opgezet waar je eten en drinken kan gaan brengen. Vaak is dat een guesthouse dat zijn deuren openstelt zodat de brandweermannen zich even kunnen komen verfrissen of iets kunnen eten. Vorig jaar ben ik met mijn kinderen naar zo’n punt geweest. Ik was zo aangedaan, dacht dat we de enigen zouden zijn. Maar ik heb nog nooit zoveel eten en drinken bij elkaar gezien. Het is wel heel mooi om te zien hoe die solidariteit makkelijk op gang wordt getrokken.”

Voor het reisbureau van Kathleen heeft de brand voorlopig nog niet veel gevolgen, geeft ze nog mee. “De afgelopen week was er eindelijk een lichtpuntje. Nu de wetgeving bij jullie wat versoepeld is, hadden we heel wat aanvragen. Want voor alle duidelijkheid: onze grenzen zijn al lang open. Hier is het virus goed onder controle. Vandaag zijn we ook druk bezig geweest, maar het waren geen annuleringen omwille van de Tafelberg. Omdat Zuid-Afrika het gewoon is van branden te trotseren, denk ik dat iedereen wel gelooft dat het terug onder controle zal raken.”

De brand op de flanken van de Tafelberg brak zondagochtend uit bij het monument van Cecil Rhodes en heeft intussen de naastgelegen universiteit van Kaapstad bereikt. Een deel daarvan is in de as gelegd, waaronder een bibliotheek met zeldzame boeken. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle.

