Kathleen Aerts lanceert eigen wijn en onthult of er een nieuw seizoen ‘Villa Zuid-Afrika’ komt: “Gesprekken zijn gaande”

BV 10-jarige dochter van Lien Van de Kelder maakt musicalde­buut in ‘Les Misérables’: “Ik gaf haar slechts één tip”

Jeanne (10), de dochter van Lien Van de Kelder (40), is uitverkoren om mee te spelen in de succesmusical ‘Les Misérables’. Zo lijkt de geschiedenis zich te herhalen, want ook de actrice/zangeres debuteerde destijds op haar tiende in een musical. Is Jeanne het talent van morgen? “Het zal wel zwaar worden, want de musical duurt meer dan twee uur en er zijn dertig voorstellingen.”