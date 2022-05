Kathleen Aerts en Steven geven elkaar opnieuw het jawoord: “2021 was niet het meest romantische jaar van ons huwelijk”

TV Vijf boeren, zes kusmomen­ten: Cupido draait overuren in ‘Boer zkt Vrouw’

Zondagavond werd duidelijk wat aardappelboer Kim aan Dina wou vertellen na zijn romantische trip met Ginny in ‘Boer zkt vrouw’. In de vorige aflevering kregen we al te zien hoe Kim naar Dina belde na uitje met Ginny en dat voorspelde alvast weinig goeds. Vanavond kwamen de kijkers uiteindelijk te weten hoe de vork echt in de steel zat. “Het is toch niet wat ik had verwacht. Het was een romantisch weekend en we moesten daar iets moois van maken, maar ik heb er niet 100% van kunnen genieten omdat ik met twijfels in mijn hoofd zat”, biecht Kim op.

15 mei