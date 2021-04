Kathleen Aerts breidt in volle coronacrisis haar reisbureau én haar gezin uit: “We hebben er sinds kort een dochter bij”

Zeven jaar geleden trok Kathleen samen met haar man Steven en hun twee kinderen Lewis (10) en Jay (8) naar het zonnige Zuid-Afrika. Een jaar later richtten ze hun reisbureau Stieviewondertours op, wat onmiddellijk een schot in de roos bleek. “En gelukkig maar”, begint Kathleen. “Toen we hier vorig jaar in lockdown gingen, was ik eventjes in paniek, maar we hebben heel snel positief gehandeld. Dankzij de reserve die we al van in het begin hebben opgebouwd binnen ons bedrijf, konden we al onze werknemers aan het werk houden. Je kan de tegemoetkomingen van de overheid totaal niet vergelijken met België. Hier hebben we geen enkele subsidie gezien.”