Kate Winslet mengt zich in debat over iconische ‘Titanic’-scène: “De deur kon niet blijven drijven”

FilmHet blijft de eeuwige ‘Titanic’-discussie. Konden Jack, Leonardo DiCaprio (48), en Rose, Kate Winslet (47), overleven in het ijswater als ze beiden op het drijvend brokstuk waren gekropen? Volgens regisseur James Cameron (68) is het antwoord resoluut “nee", maar nu mengt de actrice zélf zich in het debat. “Hij had op de deur gepast, maar het zou zijn omgeslagen", klinkt het in de ‘Happy Sad Confused’-podcast.

Het debat is al bijna 25 jaar lang aan de gang. Heel wat kijkers zijn ervan overtuigd dat zowel Jack als Rose, na het zinken van het schip, op het drijvend brokstuk hadden gepast én op die manier beiden het drama hadden kunnen overleven. Het is een discussie die menig fans blijft bezighouden. James Cameron, de regisseur van ‘Titanic’ (1997) liet zich hier eerder al over uit aan ‘The Toronto Sun’ en liet weten onderzoek te hebben laten uitvoeren. “We hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan om de boel te kalmeren en dit voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen”, stak hij van wal. “We hebben een grondige forensische analyse gedaan met een onderkoelingsexpert die het vlot heeft nagemaakt.” De scène werd volledig nagebootst mét bovendien twee stuntmensen die qua lichaamsbouw- en gewicht overeenstemden met Jack en Rose. Ze kregen over hun hele lichaam sensoren en zijn het ijswater ingegaan. De conclusie van deze test was helaas niet waar de fans op hoopten: “Er kon er maar één overleven.”

Kate reageert

Maar nu mengt Kate Winslet zélf zich ook in het debat. Ze sprak in de podcast ‘Happy Sad Confused’ over de controverse. Gastheer, Joshua Horowitz, stelde haar de vraag over het lot van Jack, als hij met Rose bovenop de deur had gekropen. “Ik weet het niet, dat is het antwoord", lachte ze. “Alles wat ik je kan vertellen is dat ik een behoorlijke kennis heb van water en hoe het zich gedraagt. Als je twee volwassenen op een stand-up paddleboard zet, wordt het meteen zeer instabiel.” Kate vervolgde: “Ik geloof eigenlijk niet dat ze het beiden hadden overleefd. Hij had op de deur gepast, maar het zou zijn omgeslagen en had niet blijven drijven. Het zou geen duurzaam idee zijn geweest.”

Kate Winslet is momenteel te zien in haar nieuwe prent ‘Avatar: The Way of Water', van regisseur James Cameron. De film is te bekijken in de bioscoop.

