Kate Ryan stapt in het huwelijksbootje met partner Kristof TDS

11 januari 2020

14u28 0 Showbizz Kate Ryan (39) is in heel wat landen een naam als een klok. En ook in de liefde gaat het Katrien Verbeeck - zoals ze echt heet - voor de wind. De zangeres en haar partner Kristof zijn vandaag in intieme kring het huwelijksbootje gestapt in Mechelen.

Kate Ryan leerde Kristof via vrienden kennen. Samen met hem en zijn dochter van acht vormt Kate nu een écht gezinnetje. “Ik heb in de liefde mijn perfect dekseltje gevonden’, zei ze een tijdje terug over haar partner. “En het is gewoon een feit: met z’n tweeën geniet je dubbel van alles. Kristof en zijn dochtertje hebben mijn leven meer diepgang gegeven. Ik heb ook rust gevonden, niet alleen in mijn relatie, maar ook in mijn carrière. Maar pas op, toch zal ik altijd iemand blijven die een beetje jachtig in het leven staat. Ik zie in alles mogelijkheden, snap je? In mijn hoofd is het vaak onrustig. Maar verder... Alles is heel mooi in balans. Op het podium ben ik dan wel een diva, thuis ben ik gewoon Katrien, een eenvoudig meisje uit de Kempen.’”

Kinderwens

Als het van Kristof afhangt, is het gezin nu compleet. Want zelf mama worden, daar is Kate nog niet uit. “Ik word van links naar rechts geslingerd”, zei ze eerder. “Vaak denk ik dat het goed is zoals het nu is. Maar soms slaat de twijfel toe en denk ik dat ik in actie moet schieten. Dat geeft wel wat stress. Mijn biologische klok houdt me weleens wakker. Maar tegelijk stel ik me de vraag of een kind op de wereld zetten wel een goed idee is. Want met de opwarming van de aarde en onze ecologische voetafdruk... Is moeder worden geen egoïstische keuze? Maar kom, misschien bekijk ik het te pessimistisch.’”

Kate wordt dit jaar 40. Op 22 juni om precies te zijn. “Stel dat ik dit jaar moeder word, dan zal ik al 55 zijn als mijn kind zijn of haar zestiende verjaardag viert”, zei ze. “En oké, een vijftiger is tegenwoordig veel vitaler en eigentijdser dan pakweg dertig jaar geleden. Maar toch... Ik zit in mijn hoofd met meer vragen dan antwoorden wat het moederschap betreft. Ik voel dat het stilaan nu of nooit is. En dat is geen fijn gevoel... Bij mij is mijn kinderwens op een zijspoor beland, omdat ik altijd op mijn carrière gefocust heb. Ach, weet je, ik probeer er mijn hoofd niet over te breken.”