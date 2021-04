Kate Ryan over eetstoornis: “Het enige dat ik kon controleren in mijn leven”

ShowbizzZaterdag was zangeres Kate Ryan (40) te gast in ‘Speeltijd met Ann Van Elsen' op Joe. Ze vertelde er onder meer openhartig over haar de dood van haar moeder en over hoe het is om plusmama te zijn. “Een eigen kindje? We hebben het nu zo goed, ik moet geen leegtes opvullen.”

Kate Ryan kampte jarenlang met een eetstoornis. “In het begin van mijn carrière was de druk groot", legt ze uit in ‘Speeltijd’. “Vooral in de dance-scène moest je smal en schoon zijn. Er was dus heel wat onzekerheid over mijn lichaam." Ook de dood van haar moeder, die stierf toen Kate 20 was, speelde een rol. “Dat was net ook de periode waarin alles van start ging. Waanzin. Mijn leven werd een beetje geleid door allerlei mensen. Ik had geen controle meer. Voor mij was die eetstoornis een soort van houvast, ik kon dat controleren. Als ik vijf keer per dag op mijn weegschaal wou staan, dan deed ik dat ook gewoon. Daar had niemand affaire mee. Voor mij was dat controlegedrag. Ik werd niet gehoord en volgde maar gewoon. Dan ga je iets zoeken om grip op te hebben.”

Kate is ook al een tijdje plusmama van Mila. “Ik hoop dat ik een hele goeie plusmama ben", lacht ze bij Ann. “Een grappige en een lieve. Ik probeer dat te zijn, maar da’s zeker niet makkelijk. Als plusmama sta je soms aan de zijlijn, maar dat probeer ik mij niet aan te trekken. Ik probeer er gewoon te zijn op de momenten dat het nodig is, en veel plezier te maken en haar dingen bij te brengen. Dat zit heel goed in evenwicht. Ja, we hebben het echt goed”, straalt de zangeres.

Een eigen kindje komt er niet. “Dat is ondertussen een afgesloten hoofdstuk", zegt Kate. “We hebben er wel over gepraat, een jaar of drie geleden. Maar we hebben beslist om het niet te doen. Mila is er, dat is al goed genoeg. Een kind is heel plezant en verrijkend, maar soms kan het de relatie ook uit evenwicht trekken. En we hebben het nu goed. Ik voel me compleet, moet ook geen leegtes opvullen. Sommige mensen doen dat, hé. Nee, het is goed zoals het is.” Geen evidente keuze in onze maatschappij: “Er wordt wel wat verwacht dat je als vrouw een kind hebt. Maar ik vind het even oké om geen kinderen te hebben", zegt ze.

Toen Kate zes jaar oud was, gingen haar ouders uit elkaar. “Da’s jong, hé", knikt de zangeres. “Pas achteraf komt dat allemaal binnen." Haar papa werd verliefd op een man, niet evident in die tijd. “Dat was de jaren 80", zegt Kate. “Dat was echt taboe om dan je outing te doen. Het is gebeurd dat moeders van kinderen bij mij in de klas kwamen zeggen: ‘Ja, we willen niet dat onze dochter bij Katrien in de klas zit, daar willen we niets mee te maken hebben.' Dat kwam wel binnen. Ik voelde wel dat er een sfeertje hing, vooral bij die ouders onderling." Op latere leeftijd speelde het haar echter geen parten meer. “Je went ook aan die situatie”, legt ze uit. “Na een aantal jaren kwamen mijn ouders wel terug goed overeen. Er was geen ruzie meer, ze hadden allebei een partner. En dan gaat het allemaal wel.”

Hoewel haar moeder al jaren dood is, blijft ze altijd in de gedachten van Kate. “Ik denk dat als je iemand dierbaar verliest, dat je ook wel gaat geloven dat er iets meer is dan dat het gewoon stopt als je sterft”, zegt ze. “Het is misschien heel onnozel, maar bij ons in de tuin zit altijd een klein roodborstje. We noemen hem De Freddy. Overal volgt die vogel ons. Hij komt soms ook aan het raam zitten en dan denk ik: ‘ja, dat is ons ma’ke. Die komt zien wat we aan het doen zijn.’ Als ik daarin wil geloven en het maakt mij blij, laat het dan gewoon.”

