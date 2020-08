Kate Ryan over de symboliek achter haar tattoos: “Eéntje liet ik weglaseren” Stijn Vanderhaeghe

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zangeres Kate Ryan (40) heeft heel wat tatoeages. Zo staan er op haar linkervoorarm drie opvallende zwarte banden. En ze heeft er ook nog eens twee op haar vinger. “Die staan voor bepaalde fases in m’n leven, een soort tijdslijn”, klinkt het. “En nu ik veertig ben geworden, komt er nog eentje bij op mijn arm. (lacht) De stamhoofden van de indianen laten zoiets ook op hun vingers, benen en armen zetten.”

Ode aan mama

In de zomer van 2008 liet Kate het woord ‘Mom’ tatoeëren op de ringvinger van haar rechterhand. “Heel bewust daar, omdat ik met die hand mijn microfoon vasthou, zodat iedereen altijd het eerbetoon aan mijn mama kan zien”, vertelt ze in Dag Allemaal. “Mama overleed zesenhalf jaar eerder aan kanker. Ze was 42 jaar.”

“Aan de binnenkant van mijn rechterpols staat een sol­sleutel die mijn eeuwige liefde voor muziek symboliseert. Volgens de regels van de tattookunst is die perfect geplaatst, maar ik heb er toch een beetje spijt van dat ik geen betere plek koos. In tegenstelling tot ‘Mom’ ziet niemand mijn solsleutel als ik een micro vastheb.” (lacht)

Pijnlijk

“Voor mij zijn die tatoeages een soort juweeltjes”, zegt Kate nog. “Al moet je er niet in een impulsieve bui aan beginnen. Eind jaren negentig liet ik op mijn rug een, achteraf bekeken, lelijke zon zetten. Die heb ik intussen laten weglaseren. Niet simpel en vooral véél pijnlijker dan het plaatsen van een tatoeage. Maar ik ben toch blij dat mijn zon nu een vage donderwolk is. (lacht) Dus: bezint eer ge begint!”

