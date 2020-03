Kate Ryan openhartig over haar huwelijk, eetstoornis en coming out van haar vader: “Ik voelde me alsof ik geen identiteit meer had” MVO

08 maart 2020

12u23

Bron: Radio 2 0 Showbizz Kate Ryan - ofwel Katrien Verbeeck (39) - was vandaag te gast in ‘De Rotonde’ op Radio 2. Daar vertelde ze openhartig over haar levenspad, met name over haar huwelijk, haar opvoeding en de coming out van haar vader.

“Het is geen makkelijke weg geweest voor mij, de liefde,” aldus Kate tegen gastvrouw Christel Van Dyck. “Nochtans is de liefde heel bepalend in je leven. Als jong meisje ga je er toch al naar op zoek. Van jongsaf had ik een lange relatie, van vijf jaar. Die is in mineur geëindigd met overspel, liegen en bedrog. Die allereerste stappen in de liefdeswereld waren direct traumatisch, en met die basis moet je dan verder. Als vrouw, nog zoekende naar wie ik was, was die eerste teleurstellende relatie erg bepalend voor mij.”

“Je bouwt een muurtje om jezelf te beschermen. Dat is bij mij wel gebeurd,” geeft ze grif toe. “Ik liet moeilijk mensen toe. Als je gekwetst wordt – wat bij mij meermaals gebeurd is, ben je op je hoede. Geef je jezelf niet meer. Het heeft een tijdje geduurd eer ik door had dat een deel van de moeilijkheid van mijn relaties ook bij mezelf lag. Als iemand tot je hart wil komen, moet je jezelf durven openstellen, moet je over alle emoties kunnen praten, moeten alle lagen afgepeld kunnen worden. En dat waren veel lagen bij mij.”

“Gelukkig heb ik nu een man bij wie ik kan en durf zijn wie ik ben, met mijn lichte én donkere kanten. Bijna bij niemand kan ik die beide kanten van mezelf laten zien, maar wel bij hem.” Kate trouwde in het geheim met haar kersverse man. Ze vertelden het goede nieuws pas na hun huwelijk aan de buitenwereld. “Hij heeft me rust gegeven.”

Chaos

Rust die ze vroeger niet had. Katrien groeide op in een taverne, en dat zorgde niet bepaald voor stabiliteit. “Mijn ouders stonden in de horeca, dat was hard werken. Ze zijn gescheiden toen is zes was. Mijn vader heeft daarna ook nog een kledingwinkel gehad waar veel werk in kroop. Dus ik ben inderdaad wel opgegroeid in drukte en chaos. Ze hadden ook niet zo veel tijd voor mij. Ik was niet liever als bij mijn bomma. Daar was er wel die routine van samen eten, in bed gestoken worden... Ik was ook vaak bij vriendinnetjes thuis, om die sfeer en gezelligheid mee op te snuiven van die gezinnen samen aan tafel. Zo’n vaste thuisbasis heb ik wel gemist. Het was een constante verhuis tussen mijn moeder, mijn vader, mijn oma... Als kind sta je daar niet bij stil en denk je dat dat normaal is, maar bij het ouder worden denk je daar wel over na. Pas op, mijn moeder was een ongelofelijk goed mens, maar ze moest wel kéi hard werken. Dat heb ik ook wel van haar meegekregen.”

“Langs de andere kant heeft het mij ook een beetje een pleaser gemaakt. Iemand die constant goedkeuring wilde van anderen. Ik had een beetje het gevoel dat ik liefde moest verdienen. En tóch koos ik er toen ik wat ouder was nog voor om op internaat te gaan, bij de nonnekes. Achteraf gezien misschien om wat structuur in mijn leven te krijgen. Ik ben sneller zelfstandig geworden dan andere kinderen, omdat ik mijn plan moest trekken. Dat is me in mijn latere leven wel ten goede gekomen.”

Coming out

Kate had het ook over de coming out van haar vader. De scheiding van haar ouders op haar zesde was voor haar naar eigen zeggen niet ‘drastisch’. “Het heeft natuurlijk was inpakt gehad, maar ik was nog klein. Mijn vader koos voor een man, wat in die tijd zeker nog niet evident was. Ons mama had ook wel aanzien, iedereen kende haar... Ik weet dat dat voor haar een ongelooflijke shock geweest moet zijn. Ook voor hem, want ik vind het heel sterk dat hij die keuze heeft gemaakt en heeft doorgebeten.”

“Ik merkte op school wel dat er wat pesterijen waren. Sommige moeders vroegen om hun kinderen niet bij mij in de klas te zetten, omdat dat ‘not done’ was. Vooral mijn ouders reageerden daar hard op, maar ik was nog zo jong. Ik stelde me geen vragen bij dat homo zijn, ik snapte dat nog helemaal niet. Toen ik iets ouders was heb ik dat verwerkt, vooral door een uitlaatklep te zoeken in muziek. Dat doe ik vandaag nog altijd.”

Graatmager

Jammer genoeg wilde ze soms zo erg pleasen dat ze haar eigen gezondheid in gevaar bracht. “Het gebeurde heel snel, die internationale faam. Plots moest ik van dat intieme en gezellige naar grote shows. Een paar keer zeiden ze me dan: je bent te dik, als je dat optreden wil doen zul je toch een paar kilo moeten afvallen. Dat komt hard aan. Ik ben heel trots op alles wat ik op professioneel gebied gedaan heb, maar ik heb met te hard laten leiden door de mensen om me heen. Ik heb een eetstoornis ontwikkeld. Die druk van het werk, plus het overlijden van mijn moeder in 2001... Ik voelde me alsof ik geen identiteit had. Ik zocht controle, en vond dat in die eetstoornis. Ik reisde de wereld rond met mijn weegschaal. Ik woog mezelf voor en na ik naar het toilet ging... Het was een verslaving. Ik heb een periode op het podium gestaan waarin ik niéts meer voelde, maar daarin vond ik rust. Het ging niet perse over dik zijn, wél over die controle.”

“Ik bleef maar gaat, tot ik een keer ineen gestuikt ben, dat was in Polen. Toen ging het echt niet meer en heb ik me laten opnemen.” Ze verbleef vijf maanden in een kliniek. “Dat is één van de beste beslissingen geweest in mijn leven. Het was gewoon nodig. De eerste maanden waren de hel, maar daarna heb ik mezelf terug op de rails gezet. Even uit die muziekwereld, weg van alles, mezelf op de eerste plaats zetten. Ik praat daar heel open over, omdat ik jonge meisjes wil helpen die hetzelfde meemaken, en misschien schrik hebben van een opname of zich schamen. Ik wil laten zien dat ze daar niet verlegen voor moeten zijn, maar dat dat net getuigt van kracht.”