Kate Ryan openhartig over eetstoornis en de dood van haar moeder: "Ik ben mezelf serieus kwijt geweest" TK

02 oktober 2018

22u45

Bron: VIER 0 Showbizz Deze week is Kate Ryan een van de gasten op de boot van 'Gert Late Night'. Vanavond kroop ze bij James Cooke in bed om haar hart te luchten in de 'Bedgeheimen'-rubriek. Ze vertelde er over meer over de zware periode na de dood van haar moeder, over plastische chirurgie en over de harde showbizzwereld.

Katrien, zoals Kate Ryan in het echt heet, was amper 21 toen haar moeder overleed aan kanker. Haar toenmalig management had echter weinig begrip voor haar verdriet, vertelde ze aan James. "Ik moest de dag na haar dood een videoclip opnemen. Ik belde om te zeggen dat ik het niet kon opbrengen, maar ze vonden dat ik dat niet kon maken. De opnames gingen door." De zangeres schoof haar gevoel toen helemaal aan de kant. "Ik heb echt een klik gemaakt. Maar ik neem het mijn management van toen nog altijd kwalijk."

De showbizzwereld is een erg harde wereld, vindt Kate. "Ik ben mezelf echt serieus kwijt geweest. Ik was 19 en ineens stonden er allemaal managers rond mij die vertelden dat ze me groot konden maken, maar dat ik wel te dik was. Ik ben toen extreem beginnen afvallen." Na verloop van tijd kreeg ze een eetstoornis. "Als ik heel veel had gegeten en daarna mijn verdriet eruit ging kotsen, voelde dat als iets waar ik controle over had." Uiteindelijk liet ze zich vier maanden opnemen. "Dat gaf me echt rust, dat ik weg was uit die wereld." Waarom ze dan toch nog terugkeerde naar de showbizz? "Tja, zingen is nu eenmaal mijn passie."

Kate vertelde ook over plastische chirurgie en gaf toe dat ze wel al eens een spuitje botox had laten zetten. Ze gaf ook toe dat ze misschien wel een beetje te ver is gegaan. "We zitten in een plastic wereld vol oppervlakkigheid. En probeer dan nog maar eens authentiek te zijn, want daar gaat het om. Ik vind dat niet gemakkelijk."