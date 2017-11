Kate Moss gaat topless in een stijlvolle reclamecampagne van Yves Saint Laurent

DBJ

17u42

Bron: The Guardian 0 Saint Laurent Kate Moss Showbizz Dat er nog geen spatje verval zit op het lichaam van het 43-jarige supermodel Kate Moss, blijkt nog maar eens uit een campagne van het Franse modehuis Yves Saint Laurent. De Britse schone geeft zich (bijna) helemaal bloot voor de lentecollectie van 2018.

Het is een stijlvolle zwart-wit video geworden waarin Kate Moss zichzelf helemaal toont. Vooral wanneer ze op een landingsplaats voor helikopters wandelt en ook in het toestel zelf worden de beelden expliciet.

Saint Laurent Kate Moss

Tijdens de shoot draagt Kate weinig anders dan een witte jas gemaakt uit namaakbont en een zwarte broek. De video werd opgenomen op het Italiaanse eiland Capri en zijn bekende Villa Malaparte en is volgens de makers geïnspireerd op de Franse filmstroming van de Nouvelle Vague en de films van Jean-Luc Godard uit de jaren 1960.

Saint Laurent Kate Moss

Gezond leven

Nog maar eens laat het supermodel zien dat leeftijd geen vat op haar lijkt te hebben. Kate mag dan wel vermaard geweest zijn door bergenhoge cocaïnegebruik, in de Britse krant The Guardian vertelt ze dat is overgeschakeld op een gezonder eetpatroon. “Naarmate je ouder wordt, moet dat wel. Mijn huid ziet er ook veel beter uit sindsdien.” Moss stond in het verleden ook bekend als een fitnesshater, maar ook daar bracht ze verandering in. “Ik ben effectief beginnen sporten, ik begin het zelfs leuk te vinden”, besluit ze.

Saint Laurent Kate Moss