Kate Middleton eert haar grootmoeder: “Ze speelde een belangrijke rol in de bevrijding van Europa”

11 juli 2019

Bron: Primo 0 Royalty Vijfenzeventig jaar geleden begon de bevrijding van Europa. Op 6 juni 1944, de dag die in de geschiedenisboeken staat geboekstaafd als D-Day, begon Operatie Overlord, met de invasie in Normandië door de westelijke geallieerden. Overal ter wereld wordt die bevrijding herdacht, worden de helden gevierd. Ook Kate Middleton, de vrouw van prins William, herdenkt een held. Haar grootmoeder speelde namelijk een belangrijke rol in het winnen van de Tweede Wereldoorlog.

Valerie Glassborow, de moeder van Kates vader Michael Middleton, was een van de dames die tijdens de Tweede Wereldoorlog geheimen van de Duitsers ontrafelden. Tijdens een bezoek, vorige maand, aan Bletchley Park, waar de inlichtingendienst van het Verenigd Koninkrijk destijds was gehuisvest, sprak Kate haar bewondering voor haar grootmoeder uit. “Ik wist dat ze een belangrijke rol had gespeeld bij de bevrijding van Europa maar ze wou ons nooit vertellen wat ze precies had gedaan”, aldus de hertogin van Cambridge. “Ze had eeuwige geheimhouding gezworen en die eed wou ze niet breken, ook lang na de oorlog niet. Nu ik het ongeveer weet, kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm trots op haar ben. Zij en haar tweelingzus Mary werkten samen met duizenden andere jonge vrouwen om vijandelijke codes te breken. Ze spraken nauwelijks over hun werk in de oorlogstijd, maar we weten nu hoe belangrijk de mannen en vrouwen van Bletchley Park waren. Ze hebben de moeilijkste problemen van het land aangepakt.”

Raadsel

Door het geheimschrift van de Duitsers te ontcijferen, werden problemen opgelost en droeg Glassborow haar steentje bij aan het winnen van de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden. “Zij was een van de allereersten, samen met koning George VI en eerste minister Winston Churchill, die te horen kreeg dat de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Dat moet een geweldig gevoel geweest zijn”, vervolgde Kate. “Hoe twee meisjes van amper twintig jaar oud, Mary en Valerie, dochters van een lokale bankdirecteur, zo’n belangrijke rol in de oorlog kregen, is me nog steeds een raadsel. Niemand in de familie weet waarom zij die taak hebben gekregen. Maar iedereen is trots, zoveel is zeker.”

Geen gewone vrouw

Mary overleed in 1975 op 51-jarige leeftijd aan borstkanker; Valerie overleed op 82-jarige leeftijd in 2006. De zusjes hielden heel hun leven de lippen op elkaar. “Het enige wat we wisten is dat ze geheim werk deden, meer niet. Weet je wat het hele verhaal nog opmerkelijker maakt? Zes maanden na de oorlog trouwden ze elk met een gevechtspiloot van de RAF, twee broers. Valerie trouwde met Peter Middleton, Mary met zijn oudere broer Anthony. Mijn oma was geen gewone vrouw, zoveel is zeker. Sommigen mensen zeggen dat ik qua uiterlijk op haar lijk. Ik hoor dat graag. Ik hoop dat ik ook iets van haar moed heb geërfd, want deze vrouw is voor mij een échte heldin! Ik ben enorm trots dat ik me haar kleindochter mag noemen.”