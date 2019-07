Kate en Meghan maken einde aan geruchten over ruzie tijdens vrouwenfinale Wimbledon Redactie

13 juli 2019

20u53

Bron: AD.nl 0 Showbizz Na zo'n negen maanden van non-stop geruchten over ruzies tussen de twee Britse royals hebben Kate en Meghan vanmiddag in Londen hun uiterste best gedaan om anders te beweren. De hertogin van Cambridge en de hertogin van Sussex bezochten samen de vrouwenfinale van het tennistoernooi van Wimbledon. De beide hertoginnen werden in de Royal Box vergezeld door Catherines zus Pippa.

Kate maakte als eerste van het stel haar opwachting. Ze was er volgens het Britse Hello! Magazine al vroeg bij om even in gesprek te gaan met een aantal jonge speelsters die later op de dag de halve finale van het meisjesdubbelspel zouden gaan spelen. Zus Pippa en Meghan sloten later aan. Gezamenlijk namen zij voor aanvang van de partij tussen de Amerikaanse Serena Williams en de Roemeense Simona Halep met z'n drieën plaats in de Royal Box.

Het was voor Meghan en Kate de tweede keer dat zij samen de Wimbledon-finale bezoeken. Vorig jaar waren zij ook al van de partij voor de eindstrijd tussen Serena Williams en de Duitse Angelique Kerber, die toen het toernooi won.

Sinds november schrijft de Britse pers onophoudelijk over een koude en kille band die zou zijn ontstaan tussen Kate en Meghan en daardoor ook tussen hun echtgenoten: de prinsen William en Harry. Enige feiten daarvoor zijn nooit gevonden en ook vanmiddag was daar allerminst iets van te merken.