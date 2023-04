Kate Bush in de running voor Britse prijs (dankzij 40 jaar oud nummer)

Het nummer uit 1985 maakte vorig jaar een comeback in de internationale hitlijsten nadat het werd gebruikt in de Netflix-serie ‘Stranger Things’ en vervolgens viral ging op social media. Bush maakt daarom nu met ‘Running Up That Hill’ kans op de Ivor voor het vaakst opgevoerde nummer. Andere kanshebbers zijn Harry Styles met ‘As It Was’, Glass Animals met ‘Heat Waves’ en Ed Sheeran met zijn twee hits ‘Bad Habits’ en ‘Shivers’ .

In 1986 werd ‘Running Up That Hill’ ook al eens genomineerd voor dezelfde Ivor Novello Award. Toen ging de prijs echter naar ‘We Don’t Need Another Hero’ van Tina Turner. Bush won gedurende haar carrière wel twee andere Ivor Novello’s, namelijk die voor beste tekst met ‘The Man With The Child In His Eyes’ in 1979 en de prijs voor beste nummer met ‘Don’t Give Up’ in 1987.