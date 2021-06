Kat Kerkhofs vlogt vanop de eerste rij tijdens het EK in 'Katje voor de sfeer’

ShowbizzDat het EK meer is dan enkel en alleen voetbal bewijst Kat Kerkhofs (32) in haar gloednieuwe vlog ‘Katje voor de sfeer’. Vanaf 8 juni geeft de vriendin van Dries Mertens ons een unieke kijk op het kampioenschap van onze Rode Duivels. Al heeft haar vriend, die een bijzondere rol heeft in het promofilmpje, daar zo zijn eigen mening over.