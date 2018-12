Kat Kerkhofs rijdt bijna het kasteel van Gert en James binnen: “Ik ben een kalf” KDL

20 december 2018

13u32 0 Showbizz Kat Kerkhofs (30), Niels Destadsbader (30) en Tim Van Aelst (40) zijn vanavond te gast bij Gert Verhulst (50) en James Cooke (34) in ‘Gert Last Year’. Kat maakte alvast een entree die de heren niet snel zullen vergeten.

Was het een kwestie van de (te) donkere parking of was Kat gewoon een beetje verstrooid? Wie zal het weten? Mevrouw Dries Mertens kon alvast de parking van ‘Gert Last Year’ aan het Ardense Château de Targnon niet meteen vinden en ontsnapte nipt aan een ongelukje. Kat reed namelijk bijna de trap richting het kasteel af. Gelukkig staken Viktor Verhulst, Steven Van Herreweghe, Niels Destadsbader en enkele andere mensen snel de handen uit de mouwen om Kat uit haar benarde ‘parkeerpositie’ te helpen.

Kat kan alvast smakelijk lachen om haar onhandigheid. Op haar Instagram Stories deelde ze foto’s van haar avontuur, inclusief commentaar. “Ik ben een kalf”, schrijft ze ondermeer. Kat vertelt er ook dat de wagen in kwestie die van haar mama is. “Sorry, moeke”, schrijft ze nog.