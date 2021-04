Kat Kerkhofs reageert op veelbesproken transgender-aflevering van ‘Kat Zonder Grenzen’: “Ik wil mij excuseren bij iedereen die we gekwetst hebben”

ShowbizzEr was de afgelopen weken veel te doen rond de aflevering van ‘Kat Zonder Grenzen’ die draaide rond genderliefde. Activiste Anuna De Wever (20) was niet te spreken over het feit dat er gespot werd met de non-binaire voornaamwoorden en transgenders in het programma. Ondertussen reageerde Kat Kerkhofs zelf op alle commotie en wil ze zich excuseren bij iedereen die de aflevering gekwetst heeft.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die gekwetst geweest is door de aflevering”, vertelt Kat in haar Instagram Story. “Hoe zuiver onze intenties ook waren, het spijt mij echt. Ik heb alle reacties over de aflevering gevolgd en er waren veel negatieve reacties, maar er waren ook veel positieve commentaren. Zelf heb ik veel bijgeleerd en dat komt allemaal door jullie feedback. Daar wil ik iedereen keihard voor bedanken. Er is duidelijk nog ruimte om samen te groeien. Daar heeft dit debat mee voor gezorgd”, vertelde Kat Kerkhofs nog op haar sociale media.

Commotie op sociale media

Vlak na de uitzending was er inderdaad veel commotie op sociale media. Anuna De Wever tweette onder meer het volgende: “In #Katzondergrenzen werd er gespot met non-binaire voornaamwoorden en transgenders. Het is écht al moeilijk genoeg om in deze wereld te leven als je niet in een van de 2 vakjes M/V hoort. Als je er een onderwerp van maakt, zorg dan voor integriteit en expertise rond de tafel.” Anuna kreeg al snel heel wat steun op Twitter, maar er waren ook een heleboel mensen die er totaal geen punt van maakten en de hele heisa overroepen vonden.

Jan Segers, producent van ‘Kat Zonder Grenzen’, reageerde vlak na de uitzending al op de heisa rond de aflevering. “Ik ben me heel goed bewust van deze problematiek. Het hele gender community-verhaal en alles daarrond is een vrij nieuw gegeven in onze maatschappij. Door in het programma zulke gevoelige onderwerpen aan te halen, is het logisch dat er reacties ontstaan. Ik begrijp Anuna haar reactie, maar ik ben het wel niet eens dat ze vindt dat er experten moeten aanwezig zijn. We hebben drie mooie reportages getoond en daarna is daarover met de BV’s een gesprek geweest. Op dat moment is het dan ook aan de kijker om z’n eigen mening te vormen.”

