Kat Kerkhofs reageert op ‘strandruzie’ met Dries Mertens: “Hij moest erg lachen om het filmpje” SDE

30 augustus 2019

07u03

Bron: Radio 2 1 Showbizz Anderhalve maand geleden deed een filmpje waarop Kat Kerkhofs en Dries Mertens ruzie lijken te maken, als een lopend vuurtje de ronde. Zat er een haar in de boter? Of was Kat gewoon ‘hangry’, zoals ze al lachend bij het filmpje schreef? Op Radio 2 heeft Kat voor het eerst echt gereageerd op het gebeuren.

Het was groot nieuws in juli. Kat Kerkhofs en Dries Mertens die op een Italiaans strand ruzie staan te maken, daar zie je niet elke dag beelden van. Die werden dan ook gretig gedeeld en verspreid op sociale media. Wellicht om de makers van de beelden een hak te zetten, deelde Kerkhofs het filmpje ook zelf via Instagram. “Wanneer je kwaad bent van de honger, maar hij het strand niet wil verlaten”, grapte ze bij het fragment. Maar volgens ooggetuigen was er wel degelijk meer aan de hand. “Ze begonnen heel luid te roepen”, liet een toeschouwer ons weten. “Ze maakten ruzie over het feit dat Kat Kerkhofs niet in Napels wil blijven, maar terug richting België wil keren om daar verder te werken aan haar carrière. Er werd met woorden gegooid als ’egoïst’ en ‘jij denkt alleen aan jezelf’.” Volgens de strandgangers bedaarden de gemoederen wel snel. Het koppel wist hun verschillen blijkbaar aan de kant te zetten om verder normaal met elkaar om te gaan. “Ja, na de ruzie genoot het koppel weer gewoon van het mooie weer”, aldus een ooggetuige. Een storm in een glas water dus?

Geschrokken

Op Radio 2 heeft Kerkhofs nu opnieuw op de beelden gereageerd. “Ik wist dat het filmpje rondging, dus heb ik besloten om het zelf op Instagram te zetten", vertelt ze. “Ik had zoiets van: ‘ik ga ermee lachen, want dit is zo belachelijk’. Alle getrouwde koppels hebben zoiets al meegemaakt.” Maar dat het filmpje überhaupt gemaakt werd, vindt ze wel vreemd, geeft ze toe. “Blijkbaar vinden mensen het leuk om andere mensen stiekem te filmen op het strand”, klinkt het. “Daar ben ik echt van geschrokken. Je ziet mijn schoonmoeder op de achtergrond ook een plonsje nemen. Het was heel absurd om mezelf zo te zien. Misschien woon ik al wat te lang in Italië en moet ik in het vervolg wat op mijn handgebaren letten. Het was eigenlijk niet bepaald een belangrijke discussie, maar ik kom soms nogal hevig over.”

Haar echtgenoot was minder onder de indruk van het gebeuren, vertelt Kerkhofs, gezien hij dagelijks met dit soort paparazzitoestanden geconfronteerd wordt. “Bij Dries is dat duizend keer erger. Het is heel ontnuchterend om naast een wereldster te staan", geeft ze toe. “Dries moest ook erg lachen met het filmpje. Hij vond dat ik me dat allemaal niet moest aantrekken.”