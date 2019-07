Kat Kerkhofs reageert op de sneer van Patje Krimson: “I’m not after your piano” DBJ

19 juli 2019

14u21 0 Showbizz Kat Kerkhofs maakte deze week bekend dat ze een carrière start als DJ. Een nieuwe wending voor de blondine, die op weinig bijval van de Pat Claesen kon rekenen. Hij vroeg zich af waar Kerkhofs eigenlijk goed in is. De blondine laat de reactie echter niet aan haar hart komen en reageerde ludiek op zijn Facebookpagina.

“Ok, zin in een collab?”, reageert Kat Kerkhofs op Facebook die daarmee vraagt of ze willen samenwerken. Kerkhofs kruidt haar vraag met de hashtags #imnotafteryourpiano en #fanvanpatje. Pat Claesen - oprichter en DJ bij 2Fabiola - had duidelijk niet verwacht dat ‘de enige echte’ Kat op zijn pagina reageert. “Allez top... Het is eindelijk gelukt, de echte Kat op mijn pagina”, schrijft hij.

Gisteren liet Pat Krimson zich al kwalijk uit over de nieuwe move van Kerkhofs. “Dj’s horen thuis ACHTER een dj-booth, niet erop of ernaast”, schreef de DJ op zijn Facebookpagina. “Clowns in het circus en voetballers op het veld... Schoenmaker blijf bij uw leest!” Hij stelt zich ook luidop vragen over de capaciteiten van mevrouw Dries Mertens. “Waar Kat Kerkhofs goed in is, is mij nog niet duidelijk momenteel.”