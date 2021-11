Kat Kerkhofs over haar zwangerschap en de roze wolk: “Ik wil er zo weinig mogelijk drama rond maken”

ShowbizzDe mooist denkbare bekroning van hun herwonnen liefde. Dat wordt het baby'tje, een jongetje, dat in de lente wordt verwacht ten huize Kerkhofs-Mertens. Het kindje van Kat (33) en Dries (34) zal zowel de Belgische als de Italiaanse nationaliteit krijgen. Maar eerst is er nog ‘Dancing with the Stars’, dat Kat zal presenteren samen met Gert Verhulst.

Nog vier maanden te gaan voor de baby er is, maar Kat Kerkhofs maakt zich totaal geen zorgen. Ook niet over corona. “Ik ben dubbel gevaccineerd en ik heb niet het gevoel dat ik in het ziekenhuis ga belanden als ik corona zou oplopen” vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Ik drink geen druppel alcohol meer en ik kijk natuurlijk uit met wat ik eet, maar zoals mijn gynaecoloog zegt: ik ben niet ziek, ik ben zwanger. Als je het internet leest, mag je als zwangere vrouw niks meer. Ik wil er eigenlijk zo weinig mogelijk drama rond maken.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kat Kerkhofs (@katkerkhofs)

Verhuizen

Kat bevalt in Italië en dat heeft ook een voordeel. “Onze zoon krijgt de dubbele nationaliteit. “Het liefst van al beviel ik in België, in mijn eigen taal. Maar als ik in België beval, is er 99 procent kans dat Dries er niet bij kan zijn. Ik zie hem al een vliegtuig nemen als het zover is, dat komt niet goed. Ik mag sowieso twee maanden voor de bevalling niet vliegen. Je ziet dat vaak bij voetballers, dat die hun zwangere vrouwen dan twee of drie maanden niet zien. Ik snap dat wel, maar ik vind dat altijd enorm triestig. Daarom hebben wij direct gezegd: Dat gaan we niet doen. Dries gaat sowieso veel weg zijn, daarom komt mijn mama een maand bij ons logeren. Anders ga ik te eenzaam zijn. Mijn moeder heeft zelf twee dochters op de wereld gezet en heeft dat goed gedaan. Zij is een echte oermoeder, zonder kapsones. Bij haar moet ik niet afkomen met mijn hormonen.”

In mei loopt het contract van Dries af bij Napoli en is de kans groot dat het kersvers gezinnetje moet verhuizen. “Als ik mocht kiezen, bleef ik in ­Napels” vertelt Kat nog. “Dries en ik hebben de weg naar het ­paradijs gevonden, een paradijs dat verstopt lag in een ruwe bolster. In België moeten we onze tijd verdelen over vrienden en familie. Dat doen we met plezier, maar in Napels is ons leven eenvoudiger.”

‘Dancing with the Stars’ is binnenkort te zien op Play4.

