Kat Kerkhofs over die ene keer met Dries op het treintoilet: "In Italië was het nationaal nieuws"

11 juni 2019

12u00

Bron: Humo 10 Showbizz Kat Kerkhofs (30) liet zich ooit in een interview ontvallen dat de meest vreemde plek waar ze ooit seks had op een toilet op de trein was. In Humo vertelt ze dat het verhaal breed werd uitgesmeerd in Italië waar Dries Mertens (32) voetbalt.

“We waren jong, hè! Dries studeerde nog in Gent, en omdat we geen auto hadden, gingen we altijd met de trein naar Leuven... Zodoende”, vertelt Kat over die vreemde sekslocatie. “Het was níét sexy. Die quote over die vreemde sekslocatie heeft me trouwens lang achtervolgd. In Italië was het nationaal nieuws. Dat weet de Belgische pers niet, maar alle interviews die ik geef, worden aandachtig bestudeerd in Napels. En ze halen er het liefst van al de pittigste quotes uit. Er waren memes van Dries die zijn neus ophaalde voor een gewoon bed, en zijn duim opstak naast een treintoilet. Hij kreeg er zelfs vragen over in matchinterviews! Dát zijn de momenten waarop ik denk: Kat, verdorie! Je arme schoonmoeder! (lacht)”

Seks was helemaal geen taboe bij Kat Kerkhofs thuis, vertelt ze ook nog. “Helemaal niet”, zegt ze. “Ik wist al snel waaraan en waaraf. Nog iets dat typisch was voor ons gezin: naakt rondlopen. Mijn vriendinnen vinden dat nog altijd raar. Onlangs was ik met hen op vakantie en ik liep in monokini rond in ons privéhuis, en ik snapte niet waarom zij dat niet deden. Waarop zij: ‘Wij zijn niet allemaal opgevoed zoals jij, hè.’ De badkamerdeur stond altijd open. En op zondag gingen we samen naar de sauna.”

