Kat Kerkhofs onderging een borstverkleining: “Bikini’s pasten me niet, terwijl mijn vriendinnen alles konden dragen wat ze wilden” VVDW

06 november 2018

Bron: Story 0 Showbizz Voor wie er nog aan zou twijfelen: het programma ‘Tipsy’, waarbij zussen Kat (30) en Lyn (31) Kerkhofs proefondervindelijk onderzoeken wat alcohol met je lichaam doet, is hen op het lijf geschreven. Bovenal is er hun hechte band. Het verlies van hun vader en de relatieproblemen van Kat en haar man, Rode Duivel Dries Mertens (31), brachten hen zelfs nog dichter bij elkaar, en dat is er aan te merken.

De dames maken in Story duidelijk dat ze met alles bij elkaar terecht kunnen. Ook met liefdesverdriet. “Hartenpijn hoort er ook bij”, lacht Kat. “Lyn was er altijd voor mij, zeker tijdens mijn huwelijkscrisis met Dries. Het is voor ons niet meer dan logisch dat de familie klaarstaat tijdens de ups en downs van het leven. We komen uit een warm nest waar alles openlijk besproken wordt.” Iets wat Lyn beaamt. “Momenteel ben ik single, maar het is fijn om een zus te hebben naar wie ik altijd kan bellen en bij wie ik kan uithuilen. Ik luister graag naar haar raad.”

Jullie zijn intussen 30 en 31. De perfecte leeftijd om aan kinderen te beginnen, toch?

Kat: “Dries en ik willen allebei graag kinderen, maar momenteel zijn onze carrières het belangrijkste. Ik heb trouwens nooit de drang gevoeld om een jonge mama te worden. Dries denkt daar hetzelfde over. We willen het ouderschap zeker geen jaren meer uitstellen, maar ons leven loopt nu eenmaal anders omdat we in het buitenland wonen.”

Lyn: “Nog geen kinderen hebben, heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Nu kunnen we nog heel veel reizen, en we staan en gaan waar we willen. Maar het mag toch wel voor ons veertigste komen, denk ik (lacht).”

Kat, over je carrière gesproken: jij opende dit jaar fitnesszaak Qore in Leuven. Velen denken dat je dat deed met de centen van Dries.

Kat: “Dat is onzin natuurlijk. Ik heb mijn eigen geld geïnvesteerd in mijn bedrijf, met twee andere vennoten. Ik heb economie gestudeerd, ik droomde altijd al van een eigen zaak. Deze job is ook goed haalbaar als je in het buitenland woont. Het management en de boekhouding kan ik perfect vanop een afstand regelen.”

Het maakt van jou wel een atypische voetbalvrouw. Met een goed betaalde voetballer in huis moet jij in principe toch niet werken?

Kat: “Ik hoef mezelf toch niet te veranderen omdat Dries een profvoetballer is? Uiteindelijk is dat ook maar zijn job. Ik hou rekening met hem, maar zijn carrière overheerst onze relatie niet. Toen we op mijn zestiende een koppel werden, stond Dries nog niet aan de top. We zijn samen geëvolueerd. Het enige waaraan je merkt dat hij nu een profvoetballer is, is dat hij er niet altijd bij kan zijn op familiefeestjes.”

Lange-afstandshuwelijk

Mis je je familie niet als je daar in Napels zit?

Kat: “Dat valt goed mee. Ik ben ook vaak in België voor mijn andere opdrachten, ik hoef dus niet voltijds in Italië te wonen.”

Lyn: “Ik probeer minstens drie à vier keer per jaar naar Italië te reizen. Ook voor mij is het een tweede thuis. En ik zie Kat weleens in haar fitnesszaak waar ik kom trainen.”

Is zo’n lange-afstandshuwelijk niet lastig?

Kat: “Dries en ik zijn niet zo vaak van elkaar gescheiden, hoor. Als ik in Italië ben, zijn we altijd samen. Ik heb de indruk dat mijn vriendinnen hun partners minder vaak zien. Maar uiteraard zijn er periodes waarin we elkaar weinig zien, zoals nu tijdens ‘Dancing with the Stars’.”

Borstverkleining

Iets anders: Kat, jij onderging op je negentiende een borstverkleining. Dat is vrij ongewoon.

Kat: “Maar wel noodzakelijk. Ik had een dubbele E-cup en had heel veel rugproblemen omdat ik te grote borsten had. Mentaal was het ook niet alles: bikini’s pasten me niet, terwijl mijn vriendinnen alles konden dragen wat ze wilden. Ook de artsen begrepen de medische noodzaak, want ik kreeg de ingreep zelfs terugbetaald. Die operatie is de beste beslissing van mijn leven geweest. Ik ben nu heel blij met mijn boezem!”

Zijn jullie verder erg met jullie uiterlijk begaan? Jullie volgen allebei personal training.

Kat: “Nee, eigenlijk te weinig. Ik ga nooit naar de schoonheidsspecialist. Gelnagels of gelaatsmaskers zijn niet aan mij besteed.”

Lyn: “We staan niet graag lang voor de spiegel. Dan slapen we liever wat langer uit (lacht). Al moet ik wel zeggen dat ik al zo’n vier kilo ben kwijtgespeeld, door twee keer per week bij Qore te sporten. “