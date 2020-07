Kat Kerkhofs krijgt volle lading uitwerpselen over zich heen in quiz: “Dit is zo goor” BDB

YouTubers Pieterjan Marchand en Jeff Bronder onderwerpen op hun kanaal Supercontent elke week een BV aan een spervuur van vragen. ‘De Kiekenkotkwis’ is echter geen normale quiz: bij een fout antwoord krijgt de persoon in kwestie een lading kippendrek over zich heen. Deze week valt die twijfelachtige eer te beurt aan Kat Kerkhofs. Terwijl ze bedolven is onder de uitwerpselen vertelt het VIER-gezicht ook over haar vete met Pat Krimson en verklapt ze dat ze haar dj-naam KitKat moest wijzigen naar KAT, nadat ze telefoon kreeg van de koekjesfabrikant.