Kat Kerkhofs krijgt kritiek als dj op Tomorrowland: “Maar ze geeft dat optreden volledig gratis” Redactie

05 februari 2020

06u00

Bron: TV FAMILIE 1 Showbizz Met kleppers à la David Guetta, Armin van Buuren en onze eigenste Dimitri Vegas & Like Mike zal het deze zomer opnieuw knallen op Tomorrowland. Maar de meest opvallende naam is misschien wel DJ KAT, die zich tot voor kort DJ KitKat noemde. Het gaat uiteraard over Kat Kerkhofs (31), de wederhelft van Dries Mertens. Hoewel Kerkhofs kritiek krijgt op haar plannen, willen kenners in weekblad TV Familie nuanceren.

Na haar zeer passage als dj op Rock Werchter - met haar man Dries Mertens als extra gangmaker - zal Kat op zondag 19 juli ambiance brengen op ’s werelds grootste dancefestival. Kat heeft de smaak te pakken, al blijft het voor haar een hobby. Aanvankelijk was er nogal wat te doen over haar prijs: het bedrag van 5.000 euro voor een set van één uur deed de ronde. Al bleek de prijs voor DJ KAT rekbaar te zijn. Ze doet voorlopig weinig dj-optredens, en wat de organisator voor haar moet betalen hangt af van hoe groot het evenement is.

Nu Kat als één van de verrassingen op Tomorrowland wordt aangekondigd, krijgt ze op de sociale media weer af te rekenen met kritiek. “Moeten wij zoveel geld neertellen om háár aan het werk te zien? Hiervoor betalen wij niet, hoor!” valt er te lezen. Of: “Ik begrijp niet dat ze Kat Kerkhofs voor Tomorrowland vragen. Dat festival moet garant staan voor kwaliteit, niet voor omhooggevallen BV’s die maar wat doen.”

(lees verder onder de foto)

Gratis optreden

TV Familie vroeg Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen om tekst en uitleg: “Kat werd ingeboekt door één van onze stagehosts en speelt op het kleine podium van Winterclubbing, in de Rave Cave”, klink het. “Kat houdt van Tomorrowland en ze wordt overigens niet betaald voor haar optreden daar. We vinden het straf dat de Vlaamse media van de bijna duizend namen (van Kalkbrenner over Guetta tot Mashmello) die we dropten als dj’s op Tomorrowland komende zomer vooral de aanwezigheid van DJ KAT oppikken. Alleen maar om extra clicks op hun websites te genereren.”

Ken Herijgers van boekingskantoor Epic Times Agency, waar je DJ KAT exclusief kan boeken, reageert ook: “Er circuleert tot Kats grote spijt veel misinformatie”, zegt hij. “Ze is al jaren gepassioneerd door muziek en die passie laten we haar graag in alle rust verder ontwikkelen. Mixen doet ze wel degelijk zelf, wij werken enkel met geloofwaardige artiesten. Wij steunen Kat in haar hobby, willen haar de best mogelijke kansen aanreiken en zijn eerlijk over de hele lijn. Wij communiceren in de pers nooit over prijzen maar de bedragen die circuleren zijn totaal incorrect en buiten proportie.”

Het weekblad vroeg ook Kat Kerkhofs om respons, maar zij wenst niet te reageren.