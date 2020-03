Kat Kerkhofs kaart corona aan vanuit zwaar getroffen Italië: “Belgen nemen het niet ernstig genoeg” Lorenzo Veppi

16 maart 2020

16u38

Bron: Instagram Kat Kerkhofs 641 Showbizz Kat Kerkhofs (31) roept op om de maatregelen tegen het coronavirus strikt op te volgen, want ze heeft het gevoel dat de Belgische bevolking de situatie niet ernstig genoeg neemt. “Er zijn hier in Italië gisteren 368 doden gevallen op één dag. Er moet soms hulp worden geweigerd.”

Samen met Rode Duivel Dries Mertens (32) brengt Kat Kerkhofs heel wat van haar dagen door het in zonnige Napels. Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus verbleef het koppel daar, wat ervoor zorgde dat ze momenteel hun tijd in huis moeten doorbrengen. “Ik zou dit normaal niet doen, maar ik heb het gevoel dat de situatie niet ernstig genoeg genomen wordt in België”, begint ze haar relaas op Instagram. “Geloof mij, ik was de eerste om sceptisch te zijn over het coronavirus en ik zei ook dat het een gewoon griepje was tot een week geleden. Maar helaas heeft Italië mij geleerd dat dat niet zo is. Gisteren zijn er hier 368 doden gevallen op één dag en de officiële besmettingen worden nu op 20.000 geschat. Studies tonen aan dat het er in realiteit over de 100.000 zijn en ook België is daarop aan het afstevenen.”

Ze benadrukt ook dat heel wat mensen moeten oppassen voor een vals gevoel van veiligheid, want niet alleen oudere mensen worden getroffen. “Ziekenhuizen zijn hier overvol. Vaak zijn het risicogroepen, maar er zijn ook kerngezonde jonge mensen die heel ziek worden. Er wordt soms hulp geweigerd omdat er niet genoeg hulpverlening is. Het goede nieuws is dat de Italianen hun plicht doen. Ze blijven binnen en dat is heel mooi om te zien. Dat is volgens mij de enige oplossing. We moeten allemaal afstand houden van elkaar en binnen blijven zodat dit virus kan stoppen”

