Kat Kerkhofs en Dries Mertens vieren komst van eerste kindje met babyshower

Film Primeur: Disneylied ‘We Don’t Talk About Bruno’ haalt nummer 1 in Billboard Hot 100

Geen enkel Disneynummer deed het al voor. Het liedje ‘We Don't Talk About Bruno’ uit ‘Encanto’ staat momenteel op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 én op 1 in de Top 200. Zelfs oorwurm ‘Let It Go’ uit de film ‘Frozen’ deed het niet zo goed. Die schijf eindigde destijds op de 5de plek.

1 februari