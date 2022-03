Kat Kerkhofs en Dries Mertens verwelkomen zoontje

Celebrities Elton John kampte tijdens glorieja­ren met stevige verslavin­gen: “Ik dronk elke dag een fles Johnnie Walker Black”

Afgelopen vrijdag stond Sir Elton John een zware taak te wachten: maar liefst vijfenzeventig kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. De Britse zanger realiseert zich maar al te goed dat hij van geluk mag spreken. De man heeft namelijk al een bewogen leven achter de rug. In twee delen blikken we terug op z’n moeilijke jeugd, z’n succesvolle carrière en z’n jarenlange strijd met drugs en alcohol. “Door de cocaïne was ik onredelijk en onverantwoordelijk. Op een gegeven moment belde ik m’n manager om te klagen over het weer in Londen. ‘Het is hier veel te winderig, kun je er iets aan doen?’, eiste ik.”

