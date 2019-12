Kat Kerkhofs en Dries Mertens veilen voetbaltruitjes voor Pleegzorg Vlaanderen SDE

12 december 2019

16u37 10 Showbizz Altijd al een gehandtekend voetbaltruitje van Eden Hazard, Kevin De Bruyne of Jordan Lukaku willen hebben? Dankzij Kat Kerkhofs (31) en Dries Mertens (32) kan die droom werkelijkheid worden, want het koppel organiseert in het kader van de Warmste Week een veiling ten voordele van Pleegzorg Vlaanderen.

“Een tijdje geleden waren Dries en ik op bezoek bij een pleeggezin dat een meisje met een beperking opvangt", klinkt het bij Kat Kerkhofs. “We waren zo geraakt door hun verhaal dat we achteraf al onze vrienden en familie vertelden over de ontmoeting. Maar we wilden ook zelf iets ondernemen." En dus dook Kat in de kleerkast van echtgenoot Dries Mertens en haalde ze er verschillende voetbaltruitjes uit. Deze unieke gehandtekende shirts van onder meer Dries zelf, Kevin De Bruyne en Eden Hazard zullen vanaf vandaag tot zaterdag 21 december geveild worden via www.dewarmstepleegzorg.be.

Maar Kat en Dries hebben nog meer leuks in petto. “Tijdens de Warmste Week willen we ook nog enkele pleeggezinnen in de bloemetjes zetten", vertelt de presentatrice. “Daarom organiseren we de Warmste Brunch in hotel de Gulde Schoen in Antwerpen. Samen met Pleegzorg Vlaanderen nodigen we 50 pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzussen uit die we die dag in de watten willen leggen.”

Alle info over de actie vind je op www.dewarmstepleegzorg.be.