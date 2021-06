Kat Kerkhofs & Bart Peeters brengen muzikale ode aan Dries Mertens

TV Tweede seizoen van ‘Fair Trade’ in de maak

17 juni De Vlaamse misdaadserie ‘Fair Trade’ krijgt binnenkort een tweede seizoen. ‘Fair Trade’ was een van de Vlaamse reeksen waarmee Streamz vorig jaar van start ging als nieuwe streamingdienst. Het eerste seizoen van de misdaadreeks is nog steeds de best bekeken titel op het platform. Daarom is producent Marc Punt gestart met de ontwikkeling van een tweede seizoen. Het verhaal speelt zich terug in Antwerpen af, met Ella-June Henrard (28) en Peter Van den Begin (56) in de hoofdrollen.