Kat Kerkhofs denkt na over een volgende stap in haar leven: “Moeten we toch niet aan kinderen beginnen?”

ShowbizzOndanks de coronapandemie heeft Kat Kerkhofs (32) niet stilgezeten. De voorbije maanden stond ze als sterke vrouw achter haar geblesseerde man Dries Mertens (33) en werkte ze verder aan haar eigen tv-programma over liefde en seks. “Ik besef nu hoe mooi het is om de helft van jezelf aan iemand anders te geven”, vertelt Kat in Het Nieuwsblad.

In normale tijden pendelen Kat Kerkhofs en haar voetballende echtgenoot Dries Mertens continu tussen Napels en België, maar dat ‘heen en weer’ reizen stond op een laag pitje het afgelopen jaar. “Die rust heeft ons deugd gedaan. Omdat Dries en ik samen thuis waren en je uiteindelijk toch andere gesprekken met elkaar hebt. Het gaf me ook de gelegenheid om ons interieur eens aan te pakken en wat aan mijn Italiaans te schaven. Toen we in Antwerpen waren voor Dries zijn revalidatie kon hij zelfs eindelijk nog eens naar de supermarkt. Weet je hoelang dat al geleden was?”

Open relatie

‘Stand by your man’ is Kat op haar lijf geschreven, maar de blondine zit zelf nog boordevol ambities. Op 10 maart komt op Play4 haar eigen programma ‘Kat Zonder Grenzen’ uit. Daarin gaat ze op zoek naar bijzondere vormen van liefde en praat ze met gewone mensen en BV’s over onderwerpen als overspel, vrije liefde, liefde zonder seks of liefde met een groot leeftijdsverschil. “Je kan nooit genoeg programma’s over liefde en seks hebben. Kijk naar hoe een onderwerp als transgenders leeft. Dan weet je dat er lang nog niet genoeg open en bloot gepraat wordt over sommige kwesties. En al zeker niet hoe ik het wil doen: écht praten over liefde en seks, argumenten en tegenargumenten horen, van elkaar leren en bij mensen thuis over de vloer gaan om te kijken hoe zij dingen ervaren.”

Stof genoeg dus om over te praten ten huize Mertens, waar Dries ook op voorhand alle afleveringen heeft gezien. “We zijn nu niet meteen aan een open relatie begonnen, of zo. (lacht) En door de ‘leven zonder seks’-aflevering hebben we ons ook niet laten inspireren. Maar we hebben wel veel gepraat over de reportages die ik maakte.”

Kinderen plannen

Het glamourkoppel is al een lange tijd samen dus rijst de vraag bij iedereen: ‘Wanneer komen er kindjes?’ Kat liet eerder al verstaan dat ze dolgraag een gezin wilt met Dries, alleen is het moeilijk om dat in te plannen in hun drukke levens. “Het onderwerp kinderen houdt mij inderdaad nu het meeste bezig. Moeten we er tóch niet aan beginnen? Heel de tijd dat heen-en-weergeslinger. Want dan denk ik: oké, misschien wil ik eraan beginnen, maar wat doe ik dan als ik in België moet presenteren, of een programma wil maken? Of wat als ik in Italië zit? Wie kan er dan komen helpen? Dat soort praktische dingen. In elk geval: ik begin een leeftijd te krijgen waarop je geconfronteerd wordt met je eigen biologische einde, om het cru te stellen. (lacht) Als ik nu naar een dokter ga, zegt die: Als je kinderen wilt, moet je er wel aan gaan beginnen. Terwijl het vroeger was: Je hebt alle tijd. Dat zet me wel aan tot denken. Maar ik heb nog geen antwoord.”

