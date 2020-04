Kat Kerkhofs belt met Lil Kleine: “Ik zit vast in Dubai” LOV

17 april 2020

Showbizz Om de lockdown te verzachten, gaat Kat Kerkhofs al enkele weken live op Instagram met 'Homeparty'. Daarin nodigt ze bekende koppen uit, en vrijdagmiddag was dat Lil Kleine (25).

De Nederlandse rapper vertelt dat hij vastzit in Dubai. “Toen ik vertrok, was alles nog open.” Hij brengt zijn tijd in quarantaine door met zijn vriendin Jaimie (30) en zoontje Lío (10 maanden), en ook enkele vrienden die zijn meegereisd.