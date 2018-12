Kat Kerkhofs: "Als je man de knapste vrouwen kan krijgen, ben je maar beter zelfzeker” Sabine Vermeiren

01 december 2018

00u00 0 Showbizz Jarenlang dankte Kat Kerkhofs haar naambekendheid aan die van haar man. Tot ze dit najaar zélf twee keer een televisiehoofdrol opeiste. Eerst in 'Tipsy', erna in 'Dancing With The Stars'. Op haar dertigste staat Kat op een keerpunt: een beetje minder 'vrouw van', en een beetje meer gewoon zichzelf. Zoals in: televisiemaakster, creatief brein, podiumbeest en onderneemster. Het is een stuk erkenning, waar ze hard voor heeft gevochten. "Ik ben Kat en ik kán iets."

Wat Kat kan? Dansen, om te beginnen. Dat zag u gisteravond op VIER. Kat verraste met quickstep en modern, waarna na het publiek haar recht de finale instemde. Volgende week staat ze daar als topfavoriete. Als ze niet wint - met een publieksjury weet je nooit - is dat nú al onterecht. Want als we gewoon volstrekt eerlijk zijn: van alle dansers was ze, de hele reeks lang, onbetwist de beste.

Vóór 'Dancing With The Stars' was er ook al 'Tipsy'. Daarin onderzocht Kat samen met haar zus Lyn wat de effecten van alcoholgebruik zijn op je lichaam. Tel die twee programma's bijeen en het lijkt alsof dit hele televisienajaar de spotlights stonden op Kat Kerkhofs, die we ervoor - sorry, Kat - toch vooral kenden als de vrouw van Rode Duivel en Napoli-spits Dries Mertens. Het kostte haar bloed, zweet en tranen, maar Kat Kerkhofs, overigens ook zaakvoerster van een eigen fitnessstudio, is nu óók een merk. Nog even en ze noemen Dries Mertens 'de man van'.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN