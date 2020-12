Kasteel van Disneyland Paris krijgt grondige opknapbeurt

Het is voor het eerst sinds de opening van Disneyland Paris in 1992 dat het Kasteel Van Doornroosje op zo’n grote schaal onder handen wordt genomen. Maar omdat het park niet zonder dit beroemde symbool kan, elke bezoeker neemt er wel een foto van, zal het gedurende de verbouwingen volledig bedekt worden door een doek van het Kasteel. “We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk dit icoon is”, klinkt het bij artdirector Tracy Eck. “Op deze manier zorgen we ervoor dat bezoekers het Kasteel ook tijdens de verbouwing op de foto kunnen zetten.” Ook kan je nog steeds onder het Kasteel wandelen.