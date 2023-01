Kastaars maken de finalisten voor elke categorie bekend, ook HLN is er nog steeds bij

BV Margriet Hermans is nog lang niet van plan om uit te bollen: “Opnieuw een eigen tv-show? Laat maar komen”

“Ik ben al lang blij dat Vlaamse artiesten in de bloemetjes worden gezet.” Margriet Hermans (68), die genomineerd is voor zowel een MIA als een Kastaar, kijkt vol enthousiasme uit naar de uitreiking van deze mediaprijzen. In een gesprek met ‘TV Familie’ blikt ze vooruit op deze tv-shows. Daarnaast heeft ze het ook nog over haar ambities voor de toekomst en de carrière van haar dochter Celien. “Als ik kon, zou ik haar de MIA geven voor Doorbraak van 2022.”

26 januari