Karolien Debecker over ochtendradio: "Sinds m’n vriendin en ik ons zoontje Samuel kregen, is uitslapen er toch niet meer bij" Wim Nijsten

15 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Ik kan niet geloven dat ik volgend jaar al 40 word. Het leven gaat gewoon veel te snel." Sinds ze begin september als vervangster van Jan Hautekiet op de Radio 1-trein stapte, zal het er voor Karolien Debecker nochtans niet meteen rustiger op worden. "Als ik deze kans nu had geweigerd, was ik MNM misschien ontgroeid tegen dat er een nieuwe kans kwam", vertelt ze aan Dag Allemaal.

Nee, van een leien dakje liep het niet, Karoliens debuut op Radio 1 waar ze de met pensioen vertrokken Jan Hautekiet opvolgt. Technische problemen gooiden roet in het eten, maar Karolien liet zich niet van de wijs brengen. Het moge duidelijk zijn: na jaren bij hitzender MNM is ze helemaal klaar voor de volgende stap in haar carrière. Al kwam haar transfer er vroeger dan verwacht. "Ja, ik had eens laten vallen dat ik ooit voor Radio 1 zou willen werken, maar was verbaasd dat de vraag nu al kwam", zegt ze. "Ik heb ook even moeten nadenken of ik de stap wel zou zetten."

Uit onzekerheid? Of omdat je je nog te jong voelt voor Radio 1?

"Vooral omdat ik nog zoveel plezier had bij MNM. Ik vond ook dat mijn programma ‘Generation M’ pas het laatste jaar was zoals ik het wou. Het aantal luisteraars bleef ook groeien. Ik wou eigenlijk nog wat van het succes genieten, maar het format van ‘Bij Debecker’ sprak mij enorm aan."

Zou een ‘nee’ jou in dank afgenomen zijn?

"Geen idee. Ik wist wel dat ze de ochtend van Radio 1 grondig wilden vernieuwen, en dat de trein dan weer voor enkele jaren vertrokken zou zijn. Had ik nu ‘nee’ gezegd, dan zou ik misschien nog vijf jaar hebben moeten wachten. En tegen dan zou ik MNM wellicht ontgroeid zijn."

Een ochtendprogramma presenteren betekent elke dag vroeg opstaan.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN