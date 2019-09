Karolien Debecker herviel drie keer van kanker: “Sindsdien ben ik veel angstiger” DBJ

15 september 2019

15u27

Bron: Radio 2 0 Showbizz Op haar achttiende kreeg radiopresentatrice Karolien Debecker (40) botkanker, later in haar leven herviel ze nog drie keer. De ziekte heeft een impact op alles wat ze doet, vertelde ze zondag in ‘De Rotonde’ Radio 2.

“Ik ken die verhalen ook wel van mensen die zeggen: door de kanker ben ik veel gaan relativeren. No way!”, vertelt Karolien. “Ik ben veel angstiger geworden. Omdat het zo vaak is misgelopen bij mij. Als ik het verkeer lees en er is een ongeval, denk ik altijd snel: wie van mijn geliefden is waar? Ik ben ook jaren niet naar begrafenissen kunnen gaan, omdat ik altijd begon te hyperventileren. Zo bang was ik.”

De ziekte heeft littekens achtergelaten, letterlijk en figuurlijk. “Ik heb nooit problemen gehad met mijn littekens. Voor mij zijn dat tekenen van een belangrijke periode in mijn leven én van mijn veerkracht. Ik ben zelfs trots op mijn littekens,” legt ze uit aan Christel Van Dyck. Maar ondanks alles, besluit Karolien dat ze heel gelukkig is. “Ik ben echt perfect gelukkig. En het is moeilijk hé. Ik vind het leven niet gemakkelijk. Maar het kan echt heel mooi zijn.”