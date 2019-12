Karma en Yeet zijn Kinder- en Tienerwoord van het Jaar KD

Bron: VRT 2 Showbizz Karma is met een ruime meerderheid verkozen tot het Kinderwoord van het Jaar 2019. De tieners kozen voor Yeet als het meest populaire woord van 2019. Het is de eerste keer dat er een Tienerwoord wordt gekozen.

Karma is het kinderwoord van 2019 geworden. Met 46,4% van de stemmen is het een overtuigende winnaar, gevolgd door bruh (23,07%), scrunchie (15,42%), sksksk (12,53%) en tingles (2,58%). Het was de negende keer dat Ketnet op zoek ging naar het Kinderwoord van het Jaar. Sinds 2012 werkt de kinderzender daarvoor samen met Van Dale. De vorige kinderwoorden van het jaar waren boeie, ewa Ja, dab, beire, OMG, yolo, kingsize en boeieeeuhh!

“Karma een verrassende winnaar, want uiteindelijk gaat het toch om een begrip uit het boeddhisme en hindoeïsme. In de Engelstalige wereld is het begrip al langer bekend in de omgangstaal, nu is het dus ook het lievelingswoord van heel jonge Vlaamse kinderen. Daaruit blijkt weer maar eens dat de invloed van de Engelse informele taal op kinderen en jongeren heel groot is”, klinkt het bij de VRT.

Het nieuwskanaal voor jongeren nws.nws.nws ging voor het eerst op zoek naar het Tienerwoord van het Jaar. Die eer ging naar Yeet. 38,5% van de tieners kozen voor Yeet, gevolgd door 28,3% voor OK boomer. Skeer (19%) en hayek (14,2%) haalden heel wat minder stemmen. Yeet is populair geworden door video’s op Vine en YouTube en komt overgewaaid uit de VS. Het woord geeft uitdrukking aan blijdschap.