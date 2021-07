Karl Vannieuwkerke zou z’n gevecht tegen kanker nu anders aanpakken: “Ik heb mijn geliefden te veel in onzekerheid gelaten”

Showbizz“Er is een leven voor kanker en een leven erna.” Dat zijn de woorden van Karl Vannieuwkerke, die op z’n 50ste een zekere rust heeft gevonden. “Op vakantie in Portugal in 2014 zei mijn ex: ‘Je hebt een bolletje onder je wang’”, vertelt hij in dit gesprek over zijn strijd tegen de ziekte, het leven met een jongere vriendin, zijn kinderen, ouder worden en de toevalligheden in het leven. “‘Vive le Vélo’ zou er nooit zijn geweest als ik die ene nacht niet op café had gezeten.”