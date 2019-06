Karl Vannieuwkerke plande de geboorte van zijn zoontje minutieus: “2020 ging niet, die sportzomer wordt te druk” TK

27 juni 2019

13u30

Bron: HUMO 0 Showbizz Eerder dit jaar, op 25 april, werd sportjournalist Karl Vannieuwkerke (48) opnieuw vader van een zoontje, genaamd Jack Odile. Een zwangerschap die tot in de puntjes gepland was, vertelt hij in HUMO.

Vannieuwkerke kijkt uit op een relatief rustige zomer. “Ik heb de hele maand augustus vakantie, maar volgend jaar wordt weer heel druk met het EK voetbal, en ik ga ook een Olympische talkshow presenteren in Tokio. Daarnaast heb ik nog twee andere programma’s in de pijplijn. Dit jaar is relatief rustig. Hoewel: 24 afleveringen van ‘Vive le vélo’, dat is niet rustig.” Stress heeft hij daar echter niet voor. “Er moet al een bom vallen opdat het zou mislopen. We hebben in die vijftien jaar natuurlijk ook wel wat meegemaakt.”

Zo wat rust komt hem als kersverse vader goed uit. “Dat is tot in de puntjes gepland, hè (lacht). Toen Caroline en ik erover praatten, wilden we met twee dingen rekening houden. Ten eerste de leeftijd van mijn andere kinderen. Marte is 14 en Jef 16. Als we nog drie jaar hadden gewacht, zouden ze op kot gezeten hebben en hadden ze weinig contact gehad met hun pasgeboren broertje. De tweede overweging: 2020 is uitgesloten, door die enorm drukke sportzomer. Daarom hebben we tijdens het WK voetbal beslist om ervoor te gaan: anderhalve maand later was het prijs.”

Zijn vrouw en jongste kind reizen ook mee met de Tour. “Nu, Caroline was vorig jaar al mee. Zij is dierenarts met sportpaarden als specialisatie, en verdeelt aan dierenartsen over de hele wereld orthopedische producten die ze zelf ontwikkeld heeft. Vaak hebben die artsen advies nodig. Dat geeft ze via Skype, iets wat ze ook vanuit de Tour perfect kan doen. Ze is mijn reisgezel. Het is prettig om ‘s avonds niet alleen naar mijn hotel te moeten rijden.” Het leeuwendeel van de zorg voor Jack zal ook op haar schouders vallen, aangezien Karl overdag aan zijn programma werkt. “Ik doe mijn deel van het werk ‘s nachts wel. Hopelijk slaapt hij tegen dan al door (lachje)."

