Karl Vannieuwkerke in ‘Schoeters En Bellen’: “Ik heb mijn oncoloog meegenomen naar de Tour” TK

01 april 2019

08u28 0 Showbizz In ‘Schoeters en Bellen’, een podcast van Eén, hoort Siska Schoeters acht bekende tv-makers van de bovenste plank helemaal uit. Deze week was het aan Karl Vannieuwkerke, die het onder meer had over zijn Twitterdrang, zijn strijd tegen speekselklierkanker en zijn geheime talenten.

Karl is dankbaar voor de begeleiding die hij kreeg tijdens z’n behandeling voor speekselklierkanker. Hij heeft nog steeds een goede band met de verpleegster en professor die hem toen begeleidden. Die laatste nam hij zelfs gewoon mee naar de Tour. Een droom die uitkwam.

Karl zegt graag z’n gedacht op sociale media, maar soms schopt hij daarmee tegen andermans schenen. Die van de Cercle-supporters bijvoorbeeld.

De vriendin van Karl, Caroline, is uitgerekend om te bevallen in mei. Maar dat is wel heel dicht bij de Tour. Hoe gaat het koppel dat oplossen? Ze nemen hun kindje gewoon mee.

Gevraagd naar bijzondere momenten tijdens ‘Vive Le Vélo’, haalt Karl een hilarische anekdote boven. Over een (dronken) meneer en mevrouw die plots een bezoekje brachten aan de set. “Jawel, soms gebeurt het dat mensen gewoon op de set lopen. Tijdens een live-uitzending dan nog.”

Wat is het geheime talent van Karl Vannieuwkerke? Siska vroeg het aan Imke Courtois. En blijkt dat hij er twee heeft: de truc met de pint en de truc met de geheime boodschappen. Al moet hij voor die eerste zichzelf wel wat moed indrinken.