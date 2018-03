Karl Vannieuwkerke en vrouw Ellen zetten punt achter huwelijk TK

16 maart 2018

06u10

Bron: VRT, NB 0 Showbizz Sportjournalist Karl Vannieuwkerke (47) en zijn vrouw Ellen (49) hebben een paar maanden geleden een einde gemaakt aan hun relatie. Dat meldt het Nieuwsblad en wordt bevestigd door de VRT.

Vannieuwkerke, die presenteert bij Sporza en Play Sports van Telenet, reageert via de VRT. "Het klopt dat mijn vrouw en ik na bijna 18 jaar een paar maanden geleden besloten hebben om een punt te zetten achter ons huwelijk. We waren de voorbije jaren uit elkaar gegroeid, maar gaan in de beste verstandhouding uit mekaar. We staan allebei voor 100% achter deze keuze. Onze kinderen zullen in de toekomst altijd centraal staan in alles wat we doen. Voor de rest komen we hier niet meer op terug."

Vannieuwkerke en Ellen waren bijna 18 jaar getrouwde. Het koppel heeft twee kinderen: Jef (14) en Marte (13).