Karl Vannieuwkerke: "Door mijn ziekte zijn mijn vrouw en ik uit elkaar gegroeid"

02 juli 2018

00u00 0 Showbizz "Ik kom uit een moeilijke periode, maar er is weer rust in mijn leven", vertelt Karl Vannieuwkerke (47) openhartig in z'n strandbabbel met Kim Debrie. "Na mijn scheiding wilde ik me nog niet openstellen voor de liefde, maar toen passeerde Caroline."

"Ik ben heel gelukkig. Ik heb twee kinderen, een fantastische vriendin, de beste job ter wereld én ik ben opnieuw gezond. Wat kan een mens zich meer wensen?" Dat is de stand van zaken die Karl Vannieuwkerke geeft, vier jaar nadat bij hem speekselklierkanker werd vastgesteld. "Door mijn ziekte heb ik wel leren genieten van kleine dingen. En weet ik ondertussen wel dat de wereld ook zonder mij blijft draaien."

Vannieuwkerke is al enkele maanden samen met Caroline, een dierenarts. "Caroline en ik, da's een zuiver verhaal. Toen mijn vrouw en ik vorig jaar beslisten om uit elkaar te gaan, was ik van plan om het leven gewoon eens op mij af te laten komen. Het leek me beter om me anderhalf tot twee jaar niet open te stellen voor een nieuwe liefde. En dan passeert na anderhalve maand een vrouw van wie je denkt: 'Wat overkomt mij hier?' Ik was verliefd en heb mij daarvoor opengesteld. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Caroline is de vrouw met wie ik de volgende vijftig jaar wil doorbrengen."

Foute keuze

Over zijn stukgeslagen huwelijk praat Karl aarzelend tegen Kim. "Ik wil niemand kwetsen. Ik heb twintig jaar doorgebracht met een vrouw die ik heel graag heb gezien en die ik nog altijd graag zie. De beslissing om uit elkaar te gaan kwam van ons allebei, al heeft zij de aanzet gegeven. Natuurlijk heeft de ziekte wonden geslagen. Daardoor zijn mijn vrouw en ik uit elkaar gegroeid. Ik heb mijn ziekte van in het begin zelf proberen te dragen. Ik wilde mijn gezin afschermen en hen zeker niet meesleuren in een verhaal van 'Wat als het verkeerd loopt?' Dat is een foute keuze gebleken. Ik had het anders moeten aanpakken, maar ik weet niet of het dan wel in orde was gekomen tussen Ellen en ik. We kijken vooral naar het belang van de kinderen. Jef en Marte zullen altijd mijn prioriteit zijn."

Karl is van vandaag tot vrijdag te horen in 'Plage Préférée'.