Karl Vannieuwkerke deelt emotionele boodschap vijf jaar na zijn diagnose: “Kanker heeft van mij een ander mens gemaakt” MVO

15 november 2019

15u06 2 Showbizz Vijf jaar geleden kreeg presentator Karl Vannieuwkerke (48) een verontrustende diagnose: hij had kanker. Vandaag moest hij nog een keer op controle komen, om vast te stellen dat het goed met hem gaat, en dat maakte heel wat emoties los. Hij deelde ze in een boodschap op Instagram: “Kanker heeft mij een ander mens gemaakt.”

“‘5 jaar’, een lustrum. Vijf jaar geleden veranderde mijn leven”, schrijft hij. “Ik werd officieel kankerpatiënt. Op het moment dat de ziekte wordt vastgesteld is er iets in je hersenen dat zich onmiddellijk fixeert op een moment vijf jaar later in de tijd. ‘Hebben jullie daar een benaming voor?’ vroeg ik vandaag aan de proffen. ‘Ja!’, zeiden ze, ‘5 jaar! Het gaat heel goed met je. Doe zo voort!’ Helden zijn het, de mensen uit de zorgende sector.”

“De meeste studies over recidive van specifieke kankergevallen gaan meestal niet verder dan 5 jaar terug in de tijd. Bemoedigend. Dat betekent dat de kans op herval wel heel klein tot onbestaande is geworden. Logisch dat je uitkijkt naar die datum vijf jaar verder in de tijd.” Voor hem is dat moment vandaag dus eindelijk aangebroken.

“En toch. Alles went blijkbaar. De afspraak voor de controle van vandaag stond eigenlijk al een paar weken geleden gepland, maar ik was ze rats vergeten. Shame on me en tegelijkertijd gaf het me het gevoel dat ik de draad van het leven weer helemaal had opgepikt. Weg met de doem- en dwanggedachten die kanker onvermijdelijk met zich meebrengt. Life goes on. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik mocht genezen en ik voel ontzettend mee met de mensen die het moeilijker hebben en met iedereen die een dierbare moest afgeven na een oneerlijke strijd.”

“Uiteraard heb ik afgezien, fysiek en mentaal. Maar ik ben vooral ontzettend dankbaar voor ‘het proces’. Kanker heeft van mij een ander mens gemaakt. Mijn levenskwaliteit is omhoog door de rust in mijn hoofd en het verdwijnen van de angst om ooit te moeten sterven. Het is een lot dat we helaas allemaal moeten aanvaarden. Wanneer we moeten gaan weten we niet. Vroeg of laat? Wie zal het zeggen. Eén ding moeten we incalculeren. Een dag waar we niet het beste van maken is een verloren dag. Zeuren en zaniken leidt nergens naar. Carpe diem en geniet van zoveel mogelijk kleine dingen! 5 jaar, ik kan niet geloven dat de tijd zo snel voorbij vliegt. Dankbaar voor alles!”