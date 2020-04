Karl Vannieuwkerke begint eigen kookshow: “Proberen te koken is ook een beetje koken” SDE

Bron: YouTube 1 Showbizz Geen uitgebreide sportzomer dit jaar voor Karl Vannieuwkerke (49) door de coronacrisis, en dus stort hij zich op een nieuwe hobby: het maken van eigen kookvideo’s op YouTube.

“Voor wie professioneel met sport bezig is, zijn het niet de plezantste tijden, dat moet ik toegeven”, vertelt Karl Vannieuwkerke in het eerste filmpje uit de reeks ‘Cook With Charlie’, die te bekijken is op YouTube. “Er is geen koers, voetbal, tennis, basketbal, Formule 1.” Je kan dan wel oude wedstrijden herbekijken, je gras afrijden, gaan fietsen of spelen met je kinderen, maar Vannieuwkerke kiest voor nog een andere optie: “af en toe iets nieuws uitproberen.” Omdat hij naar eigen zeggen altijd veel respect heeft gehad voor de ‘kunstenaars van de keuken’, gaat hij ook zelf achter de potten en pannen staan. “Want proberen te koken is ook een beetje koken.”

In z’n eerste video waagt Vannieuwkerke zich aan koud gerookte zalm op beukenmot. In een filmpje van amper zeven minuten legt de presentator zijn methode uit. Op het einde mag zoontje Jack Odile (bijna één jaar) proeven. Dat het smaakt, wordt duidelijk wanneer de jongen heftig begint te bewegen in zijn stoeltje. “Wippen betekent: Nog, mama!”, lacht Vannieuwkerke zeggen.

Volgende keer waagt Vannieuwkerke zich aan risotto met gerookte buffelmozzarella.

