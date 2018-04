Karl Lagerfeld: "Als je niet wil dat mensen aan je slipje trekken, moet je geen model worden" Leon van Wijk

14 april 2018

06u29

Bron: AD.nl 6 Showbizz De wereldberoemde Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld (84) is helemaal klaar met de #MeToo-beweging. Je kunt als designer bijna niets meer doen zonder een klacht aan je broek te krijgen, vindt hij. "Als je niet wil dat er aan je slipje getrokken wordt, moet je geen model worden!"

Modellen die klagen over handtastelijke ontwerpers of fotografen kunnen volgens Lagerfeld beter bij de nonnen gaan. "Daar is altijd wel plek voor je. Ze zoeken nog mensen, hoor ik!", schertst hij in gesprek met de Franse modesite Numéro.



De excentrieke modefanaat hoorde de talloze #MeToo-onthullingen van vrouwen over hun ervaringen met seksueel misbruik de afgelopen maanden met verbijstering aan. "Ik ben nog het meest geschokt over al die sterretjes die er twintig jaar over hebben gedaan om zich te herinneren wat er is gebeurd", zegt Karl. "Om nog maar te zwijgen over het gebrek aan getuigen voor eventuele rechtszaken.''

De Duitser, die behalve voor zijn eigen merk ook werkt voor Chanel en Fendi, is niet van plan zijn werkwijze ook maar enigszins aan te passen. "Ik las ergens dat je nu aan modellen moet vragen of ze zich er wel goed bij voelen om te poseren", aldus Lagerfeld. "Het is too much, je kunt als designer nu helemaal niks meer doen."

Lagerfeld nam het ook meteen op voor de Britse stylist Karl Templer, die eerder dit jaar werd beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Templer, ook bekend als de baas van het magazine Interview, ontkende zelf al dat hij ooit 'verkeerde intenties' had gehad. Lagerfeld gelooft hem.



"Een meisje heeft geklaagd dat hij haar slipje omlaag probeerde te trekken en hij staat meteen op de zwarte lijst in een beroepsgroep die hem eerst op handen droeg'', aldus de immer in zwart gehulde ontwerper. "Het is ongelooflijk. Als je niet wilt dat er aan je slipje getrokken wordt, moet je geen model worden!''