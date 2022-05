Karista wint ‘The Voice Kids’: “Duncan leerde me dat ik niet perfect hoef te zingen”

Drie jaar geleden bleef ze haperen in de studioshows van ‘Belgium’s Got Talent’, maar in ‘The Voice Kids’ was het deze keer wél raak voor Karista Khan (13) uit Antwerpen. Met haar krachtige stem die aan een jonge Whitney Houston doet denken, blies ze alle concurrentie omver en maakte ze ook keer op keer indruk op haar coach Duncan Laurence.

Klik met Duncan

“Eigenlijk had ik vooraf beslist dat ik voor Laura Tesoro als coach ging gaan als ze voor mij omdraaide”, aldus Karista. “Ik kende Duncan zijn songfestivalnummer wel, maar hem niet zo. Maar bij de Blind Audition keek hij mij aan, ik keek naar hem, en er was meteen een klik. Iemand die het songfestival gewonnen heeft, heeft natuurlijk ook heel wat extra ervaring opgedaan en ik kon zijn tips zeker goed gebruiken. Ik vond hem een toffe gast om mee te werken. Hij is heel zorgzaam en lief.

Iedere keer als ik dacht dat ik iets niet kon, nam hij die twijfels weg. “Het is een repetitie, je mag fouten maken Karista”, zei hij. Hij leerde me dat ik niet té perfect hoef te zingen, dan wordt het juist mooier.”

Fan van gospel

Het talent heeft ze niet van vreemden: Karista’s moeder heeft bij Will Tura gezongen en haar tante leidt in Nederland een kerkkoor waar ook Karista deel van uitmaakt. “Ik hou heel erg van gospel, mijn favoriete artiest is Chandler Moore. Voor mij is gospel een een soort van communicatiemiddel met God, de boodschap van hoop en bemoediging die in die muziek zit vind ik heel mooi.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © VTM

Karista begint binnenkort aan haar examens, want de school wil ze niet verwaarlozen ondanks alles wat er nu op haar af komt. “Mijn ouders vinden ook dat educatie heel belangrijk is, en ik heb genoeg discipline om alles te combineren”, zegt ze. “Dus in september ga ik gewoon naar het derde middelbaar, ik ga humane wetenschappen volgen. Hoe het met mijn zangcarrière evolueert, zien we wel. Ik heb me zonder grote ambities ingeschreven voor ‘The Voice Kids’, ik wou gewoon zien hoever ik kon geraken en wou vooral ervaring opdoen. Ik had nooit verwacht dat ik als eerste zou eindigen. Eigenlijk hou ik niet zo van al die aandacht, maar ik ben wel blij natuurlijk dat ik de single ‘Shackles’ - een cover van Mary Mary - mocht opnemen en ook de studiebeurs van 10.000 euro zal later van pas komen als ik muziek ga studeren. Ik hoop dat ik deze zomer wat optredens heb, want op een podium staan en mensen blij maken met mijn stem vind ik zalig.”

Dit was de finale van ‘The Voice Kids 2022'

Onze acht finalisten openden feestelijk de show met ‘That’s What I Really Want’ van Lil Nas X. Daarnaast verscheen ook plots Camille op het podium. Zij was de verrassingsact in de grote finale van ‘The Voice Kids’. Zij bracht er een heerlijke versie van ‘Hou Vol/ Lift U Up’ uit ‘Liefde voor Muziek’.

Alle acht finalisten brachten vanavond één nummer. Nadat ze één voor één een nummer brachten, stuurden de coaches hun topfinaliste door naar de slotronde. Jinthe uit team Metejoor zong het nummer ‘Good 4 U’ van Olivia Rodrigo. Marie-Emilie, de tweede kandidate uit team Metejoor, koos voor ‘At Last’ van Etta James. Anne en Sien waren de twee resterende finalisten uit team K3. Anne zong tijdens de grote finale ‘Miss You’ van Jeremie. De 14-jarige Sien haalde dan weer alles uit de kast met ‘Bottom Of The River’ van Delta Rae.

Ook JAP en Gloria, uit het team van Laura Tesoro, kregen vandaag een laatste kans om zich te bewijzen. JAP deed dat met het nummer ‘Love Nwantiti’ van CKay. Gloria koos dan weer voor ‘I”m Tired van Labrinth’ van Zendaya. Last but not least hadden we dan nog Karista en Lina uit het team van Duncan Laurence. Lina schitterde met ‘Mamma Knows Best’ van Jessie J. Karista wist iedereen te verbazen met ‘Glory’ van Common en John Legend.

Top 4

Nadat ze één voor één een nummer brachten, stuurden de coaches hun topfinaliste door naar de slotronde. Marie-Émilie was de topfinaliste van team Metejoor. Zij bracht vervolgens het nummer ‘One Night Only’, uit de musical ‘Dreamgirls’, van Jennifer Hudson.

Sien, topfinalist voor K, begon a capella aan haar versie van ‘The Winner Takes it All’ van ABBA.

Topfinalist voor Team Laura, Gloria, gaat Tiktok-sensatie Dove Cameron achterna met haar versie van ‘Boyfriend’.

Karista mocht nog een laatste keer bewijzen waarom zij topfinaliste voor Team Duncan is. Dat deed ze met een verbluffende versie van ‘Joyful Joyful’ van Lauryn Hill.

LEES OOK

Bekijk ook: Karista van Team Duncan wint The Voice Kids 2022.