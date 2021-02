Karim en Roshina uit ‘Temptation Island’ zetten punt achter relatie: “Ik had haar niet mogen bedriegen”

ShowbizzKarim en Roshina, die vorig jaar als koppel deelnamen aan ‘Temptation Island’, hebben hun relatie verbroken. Dat maakt de spierbundel zelf bekend op Instagram. “Onze relatie was niet gezond”, schrijft hij in z’n Stories. “Door mijn overspel is Roshina depressief geworden en kampte ze met agressieproblemen.”

“De relatie tussen Roshina en mij was niet gezond”, steekt Karim van wal. “Ondanks dat we megaveel van elkaar hielden, zaten er veel dingen niet goed. Alleen ‘houden van’ is niet genoeg om een sterke relatie op te bouwen. Ik ben twee maanden na ‘Temptation’ vreemdgegaan in Curaçao, ik heb daar met iemand anders afgesproken en gezoend. Ik heb hier tegen Roshina een jaar over gelogen en gedaan alsof ze gek was, dat is nog het ergste van allemaal.”

Depressief

Roshina had namelijk van een anoniem nummer een foto gekregen waarop Karim met een andere vrouw te zien was. “Eenmaal terug in Nederland heeft ze in m’n gsm gekeken en het bedrog ontdekt. Ze heeft een jaar gewacht tot ik het zelf zou toegeven en dat heb ik enkele weken geleden uiteindelijk gedaan. Ik heb dit zo lang ontkend, omdat ik echt bang was om haar kwijt te raken. In het najaar hebben de ruzies hierover hun tol geëist en zijn we uit elkaar gegaan, om te focussen op onszelf.”

Karim geeft ook mee dat Roshina er een zware tijd heeft opzitten. “Ze is door haar verleden en mijn overspel melancholisch en depressief geworden en ze kampte met agressieproblemen. Hoewel ze daar altijd aan werkt, hadden we daardoor vaak ruzies waarbij het uit de hand liep en er heftig gescholden werd. Ondanks die ruzies had ik niet moeten vreemdgaan. Door onze liefde voor elkaar zijn we altijd bij elkaar gebleven. Maar nu zijn we dus niet meer samen. Ik wil hierbij nogmaals m’n excuses aanbieden aan Roshina en haar familie. Dit is voor ons heel pijnlijk en ik hoop dat jullie ons steunen en de ruimte geven om dit te verwerken.”

Elkaar vrij laten

Karim en Roshina waren ruim drie jaar een koppel. Enkele maanden geleden vertelde de Nederlandse al aan de website LoveReality.nl dat haar relatie niet vlekkeloos verliep. “We hebben een tijd terug besloten elkaar vrijer te laten, omdat we merken dat oude patronen zich herhalen”, vertelde ze. “Wij hebben het allebei erg druk met ons eigen ding en zijn bezig met ons eigen groei en ontwikkeling. Onze connectie is heel intens, sterk en liefdevol, maar het verleden is voor ons beide heel heftig geweest. Daardoor hebben we veel persoonlijke groei, ontwikkeling en ervaringen gemist. We gunnen elkaar deze groei.”

